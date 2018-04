23 aprile 2018- 13:56 Molise: Berlusconi, avanti centrodestra unito, stop dilettantismo M5S (3)

(AdnKronos) - "Un grazie ancora ai nostri candidati, e ai tanti militanti e sostenitori di Forza Italia che si sono impegnati in queste elezioni - prosegue l'ex premier - Fra tutti loro, il nostro Coordinatore regionale, Annaelsa Tartaglione, che ha dimostrato un impegno, un’energia e una capacità di lavoro che si sono rivelate essenziali per questo risultato". Berlusconi rivolge un "grazie anche a tutti i parlamentari di Forza Italia, tanti dei quali sono venuti in Molise da tutto il Paese, a dare una mano nelle piazze, nei gazebo, nel contatto con la gente, con uno spirito di squadra e di servizio davvero ammirevoli. Soprattutto, un grazie e un affettuoso augurio di buon lavoro a Donato Toma che in questi giorni di campagna elettorale ha dimostrato a tutti il suo impegno e la sua competenza: lo attendono cinque anni di lavoro impegnativo, ma sono certo che abbia tutte le qualità e le capacità per rispondere alle grandi attese degli elettori molisani. Può contare sul mio sostegno e sulla mia amicizia".