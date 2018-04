23 aprile 2018- 13:54 Molise: Berlusconi, centrodestra cresce, Fi prima lista

Roma,23 apr. (AdnKronos) - "La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All’interno del centro-destra Forza Italia non soltanto si conferma la prima lista, ma, considerando l’apporto delle liste delle liste civiche i cui protagonisti sono totalmente riconducibili a noi, è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni nazionali". Così Silvio Berlusconi in una nota in cui commenta i risultati elettorali in Molise.