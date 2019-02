23 febbraio 2019- 18:00 Molise: Salvini, 'consigliere Romagnuolo e Calenda non parlano a nome Lega'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - “Le due consigliere non parlano e non parleranno più a nome della Lega. Il Molise e la Lega hanno bisogno di gente che lavora, bene e in silenzio, non di personalismi e polemiche". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito delle polemiche sollevate da Aida Romagnuolo e Mena Calenda sulla giunta regionale del Molise e contro l’assessore (nonché coordinatore regionale della Lega), Luigi Mazzuto.