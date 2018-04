23 aprile 2018- 11:13 Molise: Tartaglione (Fi), confermato ruolo preminente nostro e centrodestra

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - “Il centrodestra, dopo aver vinto le elezioni politiche del 4 marzo in Italia, vince le elezioni regionali del 22 aprile in Molise. Un voto che ratifica il ruolo preminente nel Paese della nostra coalizione e allo stesso tempo conferma Forza Italia come il primo partito in Molise dell’alleanza che ha portato alla vittoria Donato Toma". Lo afferma la coordinatrice di Forza Italia in Molise Annaelsa Tartaglione, deputata azzurra. "Forza Italia -aggiunge- ha scelto di offrire all’elettorato anche una seconda lista, 'Orgoglio Molise', emanazione dell’europarlamentare forzista Aldo Patriciello che porta a un complessivo 18% il livello di consenso alla nostra area politica. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la determinazione che ha dimostrato in questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale. Lo ringrazio per la sua presenza costante in tanti comuni del Molise, per il suo incoraggiamento, per la sua determinazione contagiosa. Come si dice il presidente Berlusconi ha messo la faccia su questa campagna elettorale e ancora una volta ha fatto la differenza". "Auguro a Donato Toma, che ha incarnato con la forza della competenza, della determinazione e della concretezza questa incredibile rimonta, di attuare al meglio il programma che abbiamo offerto ai molisani. Oggi -conclude Tartaglione- inizia una nuova stagione per il Molise. Questo voto sia un viatico per prendere anche a livello nazionale le giuste scelte che attendono tutte le forze politiche”.