MONDADORI: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2016, UTILE NETTO 22,5 MLN

27 aprile 2017- 18:55

Milano, 27 apr. - (AdnKronos) - L’assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore, riunita oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 ed esaminato il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Mondadori che ha evidenziato un risultato netto positivo per 22,5 milioni di euro, in miglioramento di 16,1 milioni di euro, e quindi triplicato rispetto ai 6,4 milioni di euro dell’esercizio 2015.Nella sua relazione, l’amministratore delegato Ernesto Mauri ha illustrato i principali dati relativi all’andamento del Gruppo Mondadori nell’esercizio 2016. L’assemblea ha poi deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, di ripianare integralmente la perdita di esercizio della capogruppo Arnoldo Mondadori Editore, pari a 15,2 milioni di euro (rispetto ai 32 milioni di euro dell’anno precedente) mediante utilizzo di riserve per importo corrispondente.L’Assemblea ha confermato, nella carica di amministratore, Paolo Ainio - già nominato per cooptazione dal consiglio il 28 luglio 2016 - fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione (approvazione bilancio al 31 dicembre 2017).