MONDADORI: LANCIA SPY, NUOVO SETTIMANALE CON TARGET POPOLARE 1 EURO

21 giugno 2017- 13:50

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Mondadori si appresta a lanciare sul mercato Spy, nuovo settimanale di gossip, con un "target popolare a 1 euro", in edicola il 23 giugno. Lo annuncia l'amministratore delegato del gruppo editoriale, Ernesto Mauri, a margine della presentazione del restauro artistico di Palazzo Mondadori a Segrate."Abbiamo pensato - spiega - di potere inserire un giornale, sfruttando il fatto che già abbiamo una redazione che accede a quel tipo di informazione, con un target più popolare che giustificasse un euro di prezzo di copertina". "La pubblicità sarà di prodotti più mass market e a un prezzo più basso" precisa Mauri, che fa anche sapere che per il lancio sono previste "mezzo milione di copie", mentre non si sbilancia sul numero di copie 'a regime', ma si limita a osservare che "puntiamo a venderne tante". Per il lancio è previsto un cut price a 0,50 euro. "Nel primo numero ci sono 54 pagine di pubblicità, tantissime, su un totale di circa 160 pagine" conclude Mauri.