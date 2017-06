MONDADORI: OPERA LUMINOSA PERMANENTE A SEGRATE PER 110 ANNI GRUPPO

21 giugno 2017- 14:46

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Con un'opera luminosa permanente, firmata da Mario Nanni, il gruppo Mondadori promuove il restauro artistico di Palazzo Mondadori, opera di Oscar Niemeyer. Questa sera, solstizio d’estate, l'inaugurazione alla quale sono invitati dipendenti e collaboratori del gruppo "come segno di attenzione verso chi in questo palazzo passa tante ore della propria vita professionale" ha detto Ernesto Mauro, ad del gruppo editoriale di Segrate.Si tratta di un intervento su un edificio iconico dell’architettura contemporanea con il quale il gruppo vuole celebrare 110 anni di storia. Grazie all’opera permanente di Nanni, Palazzo Mondadori verrà svelato attraverso una nuova luce. Ai ventitré pilastri della facciata corrisponderanno altrettanti minuti, più uno, il ventiquattresimo elemento verticale che completa la ritmica composizione dell’edificio. La meridiana di luce accarezzerà l’edificio come la pagina di un libro. Il dialogo tra architettura, luce, acqua e fuoco durerà complessivamente trenta minuti: ventiquattro minuti seguiti da sei di pausa durante i quali luce rimarrà accesa per valorizzare l’architettura nella sua interezza, nella magia della notte.