MONDADORI: OPERA LUMINOSA PERMANENTE A SEGRATE PER 110 ANNI GRUPPO (2)

21 giugno 2017- 14:46

(AdnKronos) - "In questi anni il Gruppo Mondadori è mutato, approdando a una nuova solidità e prospettiva focalizzandosi sui suoi 'fondamentali', le attività legate ai libri e ai magazine, tradizionali e in digitale. E mi piace vedere in questa capacità di innovare, senza dimenticare le proprie radici, una analogia con l’edificio che Niemeyer ha progettato per la Mondadori - sottolinea Maur - e che ogni giorno stupisce per la sua modernità visionaria, fatta di solidi elementi architettonici tradizionali in armonia con forme di straordinaria creatività: un’architettura che si offre sempre nuova al nostro sguardo; al tempo stesso storia e, con questo nuovo intervento, sempre più futuro". Il nuovo progetto della luce di Palazzo Mondadori andrà in scena questa sera dopo il tramonto con la poesia di luce intitolata 'Sospeso, leggero ma non troppo'. L'evento sarà trasmesso questa sera anche in diretta sulla pagina Facebook del Gruppo Mondadori."Confrontarsi con un palazzo monumentale, fatto di materia imponente e con preesistenza storica prevede necessariamente studio, rispetto e ascolto del luogo. Un intervento sincretico di altissimo valore simbolico che, componendo polisticamente architettura e paesaggio, fasi solari e cronobiologia, si confronta con le infinite regole della luce naturale attraverso una scenografia che genera luce e ombra, celebrando la bellezza del complesso anche dopo il tramonto, rendendola eterna", ha dichiarato Nanni.