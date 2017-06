MONDADORI: OPERA LUMINOSA PERMANENTE A SEGRATE PER 110 ANNI GRUPPO (3)

21 giugno 2017- 14:46

(AdnKronos) - "La scelta del solstizio d’estate per inaugurare il mio lavoro di luce è perché si tratta di una notte speciale - ha aggiunto Nanni - la notte più corta dell’anno nella quale si entra nel segno del Cancro, la cui costellazione, durante la presentazione del progetto, diventerà un grande fuoco che rischiarerà la notte, con un’immagine del Palazzo unica e irripetibile".Il 110mo anniversario della Mondadori e la realizzazione dell’intervento di restauro artistico dell’illuminazione di Palazzo Mondadori sono stati anche l’occasione per presentare - attraverso le parole del professore Francesco Dal Co, direttore di Casabella - la nuova edizione del libro Oscar Niemeyer. Il Palazzo Mondadori, di Roberto Dulio (Electa).