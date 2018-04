26 aprile 2018- 15:39 Mondiali, Ibra non ci sarà

Stoccolma, 26 apr. - (AdnKronos) - Zlatan Ibrahimovic non giocherà i prossimi mondiali di Russia 2018. A dare l'annuncio, che pone fine a un tormentone lungo mesi, è la Federcalcio svedese con una breve nota sul suo sito ufficiale."Ho parlato con Zlatan martedì - ha detto il team manager della nazionale gialloblù, Lars Richt - Mi ha detto che non ha cambiato la sua decisione riguardo alla Nazionale e quindi non ci sarà".