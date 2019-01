6 gennaio 2019- 15:50 Montagna: alpinisti precipitano nel Bresciano, un morto e una ferita grave

Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Stavano scalando lungo un canale al Cornone del Blumone, nel gruppo bresciano dell'Adamello, ma qualcosa è andato nel peggiore dei modi e sono precipitati. L'uomo è deceduto, dopo una caduta per circa 200 metri; la donna è stata portata in ospedale a Brescia in condizioni gravi. Si tratta di due alpinisti milanesi. L'allarme alla Centrale operativa è arrivato in mattinata, intorno alle 10.30.Sul posto è intervenuto l'elisoccorso da Brescia e una squadra del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana; pronte a partire in supporto dal Centro di Esine altre squadre. L'intervento è terminato nel primo pomeriggio.