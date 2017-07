MONTAGNA: ANCORA NESSUNA TRACCIA DELL'ALPINISTA DISPERSO SULL'ADAMELLO

17 luglio 2017- 21:48

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sono per ora senza esito le ricerche di Thomas Haller, l’alpinista altoatesino disperso da ieri nella zona dell’Adamello, il massiccio montuoso delle Alpi Retiche meridionali. I responsabili dell’operazione di ricerca lanciano un appello urgente a un alpinista bresciano, che nella notte tra sabato e domenica 16 luglio è stato insieme ad Haller nel bivacco Zanon Morelli, al Passo Brizio. "La sua testimonianza può essere molto importante per capire gli spostamenti e per portare elementi utili alla ricerca", spiega il Soccorso alpino, che per tutta la giornata, in collaborazione con il SAGF - Soccorso alpino Guardia di Finanza e i Carabinieri, ha perlustrato la zona del Corno Bianco. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore. Chi ha informazioni è pregato di contattare il numero 0364.94150.