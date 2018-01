MONTAGNA: ASSOSPORT, LA NEVE TRAINA LE VENDITE, BOOM DI ORDINI

30 gennaio 2018- 12:20

Treviso, 30 gen. (AdnKronos) - "la neve traina le vendite, ed è boom di ordini". Lo sottolinea il presidente di Assosport (Associazione produttori articoli sportivi), Luca Businaro da Ispo Munich, la più importante fiera per il settore sport invernali, dove sono presenti 200 aziende italiane“Il sell out per il mondo neve – dichiara Businaro – quest’anno è andato molto bene, complici le abbondanti nevicate e un andamento economico più positivo. Confrontandomi con le aziende del comparto si parla di un più 10 per cento nelle vendite, in tutto il mondo ma in particolare in Europa e in Italia”.