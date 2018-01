MONTAGNA: ASSOSPORT, LA NEVE TRAINA LE VENDITE, BOOM DI ORDINI (2)

30 gennaio 2018- 12:20

(AdnKronos) - “Il problema – commenta Businaro – è che i magazzini di alcuni negozi oggi sono vuoti: la grande richiesta del mercato, superiore agli altri anni, ha spiazzato i retailer. Questo deve essere un campanello d’allarme per le aziende: se vogliamo essere competitivi dobbiamo investire in poli produttivi vicini alla distribuzione per rispondere alle esigenze. Dobbiamo essere più flessibili e pronti al riassortimento. Ciò implica una riorganizzazione interna per garantire tempi più veloci: su questo tema fondamentale stiamo discutendo a livello associativo per accompagnare le imprese verso questo processo”.“Altro punto cruciale – dichiara Businaro – è quella delle vendite online. Il limite delle piattaforme utilizzate oggi è che sono generaliste, il nostro settore per crescere dovrà investire in un canale dedicato allo sportsystem perché il consumatore sia tutelato nella scelta di prodotti tecnici e di qualità".