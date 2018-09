27 settembre 2018- 15:27 Montagna: Cambiaghi, al via iscrizioni per arrampicate gratis in Lombardia (2)

(AdnKronos) - "Torna un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale dedicato a tutti gli appassionati dell'arrampicata -spiega Cambiaghi-. Ringrazio le guide alpine per il loro prezioso lavoro sul territorio, perché con queste iniziative sono gli ambasciatori del territorio Lombardo per il turismo, lo sport e la conoscenza delle bellezze naturali ed enogastronomiche della nostra Regione". "Siamo felici di rinnovare anche quest'anno l'appuntamento con le giornate aperte al pubblico -dice Fabrizio Pina, presidente del collegio regionale guide alpine Lombardia-, una bella iniziativa realizzata grazie a Regione Lombardia che raccoglie sempre una grande adesione di pubblico. Le novità di questa edizione 2018 saranno i supporti tecnico-didattici su arrampicata e su escursionismo che metteremo a disposizione di tutti gli interessati".