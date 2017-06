MONTAGNA: CANYONING, UN FERITO IN VALCHIAVENNA

21 giugno 2017- 19:40

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 57 anni, italiano, è rimasto ferito mentre praticava canyoning in Valchiavenna, nella zona del Bodengo Due. La località è conosciuta come 'Salto del cubo'. L'uomo si trovava insieme a due amici, quando, durante l’entrata in acqua, ha subìto un infortunio. La richiesta di soccorso, da parte degli amici, è stata immediata. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, decollato dalla base di Bergamo. L’équipe medica ha stabilizzato il ferito, mentre un tecnico del Cnsas-soccorso alpino lombardo ha eseguito le operazioni con il verricello per il recupero e il trasporto a bordo del mezzo. L’intervento, che ha coinvolto anche altri quindici tecnici del Cnsas, è cominciato verso le 13 e si è concluso intorno alle 17.30. La zona, spiegano gli esperti del Cnsas, è meta di numerosi appassionati e sportivi provenienti da tutta Europa, soprattutto nei mesi estivi. Nelle ultime settimane è stata interessata da svariati infortuni, per questo si raccomanda prudenza e attenzione nella pratica di questo sport che, oltre a richiedere competenze tecniche specifiche, richiede attrezzature adeguate e, in base al grado di difficoltà, anche l’assistenza di guide e istruttori qualificati.