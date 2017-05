MONTAGNA: CARABINIERI INDAGANO SU MORTE CICLISTA SCOMPARSO AD ASIAGO

23 maggio 2017- 17:31

Vicenza, 23 mag. (AdnKronos) - I carabinieri stanno indagando sulla morte di Brotto Roberto, 51enne Dirigente Amministrativo dell’Ulss 6 di Cittadella, il cui corpo è stato trovato stamane in una località sull'Altopiano di Asiago. La scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri di Cittadella nel tardo pomeriggio di ieri dalla sorella, che aveva spiegato che come il 50enne fosse uscito in sella alla sua bici da corsa in direzione di Asiago.Le immediate ricerche hanno localizzato il telefono nella zona di Lebele di Conco, dando inizio ad un imponente spiegamento di forze per il ritrovamento dell'uomo, sbalzato con la propria bici fuori dalla sede stradale a una decina di metri di dislivello.La scoperta del cadavere e le circostanze, nonché i dati e gli elementi raccolti, portano gli investigatori della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa a configurare le ipotesi di reato di omicidio stradale e la fuga dell'investitore dopo il sinistro. Gli indizi a carico del soggetto, in fase di rapida identificazione, sono gravi e concordanti nell’individuarlo quale materiale autore del decesso del ciclista, spiegano i carabinieri.