MONTAGNA: PRECIPITA SUL MONTE BIANCO, MUORE DIRIGENTE SOCCORSO ALPINO

26 giugno 2017- 17:35

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questa mattina mentre era impegnato in una scalata sul gruppo del Monte Bianco, in Valle d'Aosta. Si tratta di un dirigente del Cnsas-soccorso alpino lombardo. L'uomo stava affrontando l’ultima parte della salita al Mont Dolent, a 3.820 metri, situato nella testata della Val Ferret, in cordata insieme a un 23enne milanese, quando sono precipitati per alcune centinaia di metri. Un alpinista ha assistito all'incidente e ha immediatamente lanciato l’allarme.