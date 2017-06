MONTAGNA: PRECIPITA SUL MONTE BIANCO, MUORE DIRIGENTE SOCCORSO ALPINO (2)

26 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Aosta; per il 64enne non c’è stato nulla da fare, mentre il ragazzo è stato trasferito in ospedale. Sul caso indagano i militari della guardia di finanza di Entréves, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. L’evento ha sconvolto tutti i soccorritori che conoscevano bene la vittima, tra le figure storiche del soccorso lombardo: ex vice presidente regionale del Cnsas, delegato responsabile della XIX Zona Lariana che include le province di Lecco, Como, Varese e Pavia, per anni aveva curato anche l’organizzazione della presenza dei soccorritori al Giro d’Italia.