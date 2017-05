MONTAGNA: RECUPERATA COPPIA DISPERSA DA IERI NELLA BERGAMASCA, ILLESI

19 maggio 2017- 19:36

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - E' stata recuperata e portata in salvo la coppia dispersa da ieri nella zona del Monte Cancervo, territorio del comune di San Giovanni Bianco, nella bergamasca. Si tratta di un uomo di 45 anni e di una donna di 31, residenti rispettivamente a Bergamo e a Villa d’Almé. I due sono stati localizzati dagli uomini del soccorso alpino lombardo che li hanno riportati a valle sani e salvi. I due erano usciti nel pomeriggio di ieri per fare allenamento. Partiti dalla frazione di Pianca, si sono poi diretti verso il Monte Cancervo e dopo essere arrivati in cima, nella fase di discesa, hanno sbagliato sentiero perdendo l'orientamento. La comunicazione con il telefonino non era ottimale, tuttavia sono riusciti lo stesso a lanciare l'allarme e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute le squadre territoriali del Cnsas lombardo con una decina di tecnici. Coadiuvati dai vigili del fuoco, sono riusciti a definire le coordinate, rintracciando la coppia che si trovava a una quota di circa 1660 metri. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 3:30 di stanotte. L’intervento si è concluso all’alba.