MONTAGNA: RECUPERATO IL CORPO DEL CICLISTA SCOMPARSO AD ASIAGO

23 maggio 2017- 17:02

Vicenza, 23 mag. (AdnKronos) - È stato recuperato il corpo senza vita di R.B., 50 anni, di Cittadella (Pd), il cui mancato rientro ieri da un giro in bici sull'Altopiano di Asiago aveva fatto partire le ricerche, proseguite a lungo nella notte e portate avanti questa mattina. Dopo che il cellulare dell'uomo era stato agganciato l'ultima volta in zona Lebele alle 12.30 di ieri, una delle squadre di soccorritori e vigili del fuoco che stava perlustrando la rete stradale tra Conco e Lusiana, attorno alle dieci ha incrociato 3 ciclisti fermi dove avevano notato per terra lo specchietto di una macchina e appena visto una bici da strada nella scarpata a un metro dal guardrail, in località Ponte stretto, area priva di copertura telefonica. Una decina di metri più sotto è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. A seguito del sopralluogo, i carabinieri di Lusiana hanno subito attivato la magistratura per procedere ai rilievi del caso e avviare un'indagine. Alle 15 circa, il magistrato ha concesso il nulla osta per la rimozione. Soccorso alpino di Asiago, Vigili del fuoco e Carabinieri forestali, hanno quindi attrezzato la discesa con uno spezzone di corda e, dopo aver ricomposto la salma, la hanno imbarellata e trasportata sulla strada per affidarla al carro funebre diretto a Bassano del Grappa.