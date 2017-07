MONTAGNA: TENTA DI AIUTARE FIGLIA MA SCIVOLANO INSIEME IN CREPACCIO, ILLESI

22 luglio 2017- 21:11

Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Ha tentato di aiutare la figlia in difficoltà, ma ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un crepaccio trascinando con sé la ragazza. Una gita ha rischiato così di trasformarsi in tragedia per due escursionisti milanesi che, insieme ad un'altra persona, si erano recati nel pomeriggio di oggi tra le montagne della Valmalenco, in provincia di Sondrio.I tre si trovavano a circa 3600 metri di quota nella zona del rifugio Marco e Rosa, quando la ragazza è scivolata e il padre ha cercato di fermarla. Entrambi, però, sono caduti in un crepaccio per una ventina di metri. La terza persona che era con loro, rimasta illesa, ha chiesto aiuto e alcuni alpinisti che si trovavano lungo la ferrata soprastante hanno contattato il 112. La Centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso da Como e le squadre territoriali del Cnsas. Gi uomini della VII delegazione Valtellina - Valchiavenna del soccorso alpino hanno soccorso e portato in salvo il gruppo. I due feriti se la sono cavata con alcune contusioni e una leggera ipotermia.