MONZA: APREA, REGIONE SARà PARTE CIVILE IN CASO ABUSI STUDENTESSE

14 luglio 2017- 17:13

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "Apprendiamo oggi con sconcerto le notizie che avrebbero coinvolto nostre studentesse in attività di apprendistato e di stage professionalizzanti. Se dovessero essere confermate, noi annunciamo la volontà di costituirci parte civile di fronte a reati che rappresentano un grave pregiudizio per la Regione sia come istituzione che come comunita'". Lo annuncia l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea, dopo l'arresto da parte della polizia, su ordine del gip di Monza, di un 54enne accusato di violenza sessuale su minori nei confronti di quattro ragazzine, di età fra i 15 e i 17 anni.L'uomo, titolare di due centri estetici, è indagato per averle molestate durante il periodo di alternanza scuola-lavoro che le giovani svolgevano come attività curriculare, frequentando una scuola professionale per estetiste.