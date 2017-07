MONZA: F.SALA, SGOMBERATO STABILE OCCUPATO, SICUREZZA TORNATA PRIORITà

5 luglio 2017- 10:33

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "L'aria a Monza è finalmente cambiata e la sicurezza è tornata a essere una priorità". Così Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, commenta lo sgombero di uno stabile occupato da rom, avvenuto questa mattina in via Curtatone a Monza. "Ringrazio - aggiunge Sala - il presidente Maroni per il suo intervento, l'assessore regionale Bordonali, il sindaco di Monza Dario Allevi per la sensibilità da subito dimostrata al tema della sicurezza oltre alle forze dell'ordine, alla prefettura e all'Asst San Gerardo e al suo direttore generale Matteo Stocco. Bravissimi tutti. E' ora di riportare la legalità".