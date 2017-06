MONZA: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, MUORE UN GIOVANE

19 giugno 2017- 08:42

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Un trentenne ha perso la vita in un incendio divampato la scorsa notte all'interno del suo appartamento in via Donizetti, a Monza.L'allarme è scattato poco prima delle 3. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con cinque automezzi, hanno domato le fiamme che avevano avvolto l'abitazione, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare le cause del rogo.