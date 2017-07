MONZA: MARONI, REGIONE SARà PARTE CIVILE IN CASO ABUSI SU STUDENTESSE

17 luglio 2017- 12:24

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - "La Regione Lombardia ha deciso di costituirsi parte civile in relazione ai fatti successi il 14 luglio a Monza nell'ambito di un progetto alternanza scuola/lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, aggiungendo: "Noi siamo un'eccellenza in questo settore, per il quale abbiamo avuto anche le parole di apprezzamento del ministro dell'Istruzione, e non tolleriamo che succedano queste cose". Il riferimento è al caso di un gestore di due centri estetici, in provincia di Monza, accusato di violenza sessuale nei confronti alcune stagiste inserite nel programma di alternanza scuola/lavoro: "Purtroppo - osserva Maroni - questi sono fatti di cronaca che non possiamo impedire, ma reagiamo con forza e determinazione". Quindi, "quando ci sarà il procedimento penale, abbiamo già deliberato la costituzione di parte civile".