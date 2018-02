MONZA: QUATTRO ARRESTI DELLA GDF PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

13 febbraio 2018- 10:27

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e interdittiva, emessa dal Gip di Monza, nei confronti di 4 imprenditori e 2 commercialisti brianzoli (padre e figlio), questi ultimi collaboratori del Tribunale di Monza con incarichi di curatori fallimentari in numerose procedure concorsuali e custodi di beni pignorati.In seguito al fallimento di una società di Monza, operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici, il curatore fallimentare aveva rilevato alcune anomalie nella gestione dell’impresa relativa al periodo immediatamente precedente al fallimento, dichiarato a gennaio del 2016. In particolare, era emersa l’esecuzione di pagamenti 'preferenziali' (per un importo complessivo di 100.000 euro) nei confronti di soci e professionisti nonché la costituzione di una nuova società, con il medesimo oggetto sociale dell’impresa fallita, nella cui compagine sociale figurava, quale socio di maggioranza, un noto commercialista brianzolo.