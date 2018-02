MONZA: TRUFFE E PRESSIONI AI DANNI DI ABBONATI A RIVISTE, 18 ARRESTI DELLA GDF

6 febbraio 2018- 10:12

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Diciotto arresti della Guardia di finanza di Monza, tra le province di Milano e di Monza e Brianza, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Secondo le indagini, un gruppo criminale avrebbe messo in piedi un sistema di truffe ai danni di abbonati a riviste solo apparentemente riconducibili alle forze dell’ordine. Le vittime sarebbero state indotte dai truffatori con pressanti telefonate a pagare migliaia di euro per saldare presunti debiti, in realtà inesistenti, relativi a questi abbonamenti.I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina, alle ore 11 alla Procura della Repubblica di Monza.