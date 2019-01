21 gennaio 2019- 08:45 Monza: un arresto per tassista travolto e ucciso per soccorrere feriti

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - La Polizia stradale ha arrestato un giovane per fuga ed omissione di soccorso. Il ragazzo è accusato di essere responsabile del sinistro stradale avvenuto lo scorso 13 gennaio lungo la strada provinciale Milano Meda nel Comune di Cesano Maderno, all'altezza dello svincolo di Binzago, in Brianza, a causa del quale è deceduto Eugenio Fumagalli, tassista fuori servizio di 47 anni, fermatosi per prestare soccorso a una coppia di fidanzati rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto dopo essere stati travolti da un'altra macchina. Ulteriori dettagli saranno forniti in conferenza stampa, oggi alle ore 11, nella sala cronisti della questura di Milano.