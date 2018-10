20 ottobre 2018- 12:21 Moody's: Di Maio, Italia stabile, deficit/Pil al 2,4% resta invariato

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Siamo impegnati a spiegare le nostre ragioni all'Ue di una manovra del popolo che cambierà davvero l'Italia. Siamo impegnati a rispondere a Moody's" dopo il taglio del rating al nostro Paese "con un grande sorriso perché ce lo aspettavamo, ma allo stesso tempo siamo contenti che nel loro giudizio ci sia un outlook stabile". Così Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi. "Soprattutto - prosegue il vicepremier - in quella che è la spiegazione che da Moody's si parla di un'Italia solida dal punto di vista del risparmio, stabile dal punto di vista dei conti economici e anche dell'avanzo di bilancio. Questo ci rende un Paese molto forte. Smentisco, e in questo penso di parlare a nome di tutto il governo, qualsiasi tipo di ripensamento sul 2.,4%" del rapporto deficit/Pil "perché scendere al di sotto vuol dire non fare quota 100 per superare la legge Fornero, non fare il reddito di cittadinanza, non rimborsare i truffati delle banche e noi questo non lo possiamo accettare".