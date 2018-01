MOODY'S: LASCIA CFO LINDA HUBER

29 gennaio 2018- 13:36

Roma, 29 gen. (AdnKronos/dpa) - Linda Huber si appresta a lasciare Moody's alla ricerca di nuove opportunità, dopo 12 anni di servizio come vicepresidente esecutivo e chief financial officer. Ad annunciarlo è la società che ha già cominciato la ricerca del successore. Huber, che è arrivata in Moody's nel maggio del 2005, ha concordato di rimanere per una fase transitoria.