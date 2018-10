23 ottobre 2018- 20:07 Moody's: taglia rating Eni e Poste dopo downgrade Italia

Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Moody’s taglia il rating di Eni e Poste Italiane, outlook stabile per entrambe. La decisione dell'agenzia di rating segue il downgrade dell'Italia. In particolare Moody's ha abbassato il rating a lungo termine di Eni portandolo a Baa1 dal precedente A3. Confermato a P-2 il giudizio a breve termine. La modifica del rating di Eni segue il downgrade sul rating sovrano dell’Italia e riflette l’opinione di Moody’s secondo cui, "nonostante le prospettive favorevoli e l’aspettativa di forti indicatori finanziari per Eni, un più basso rating dell’Italia determina una riduzione del rating di Eni". Il downgrade di Poste a Baa3 da Baa2 "riflette la stretta correlazione fra la qualità di credito della società e il governo italiano" mette in evidenza la nota. Moody’s inoltre rivede l’outlook di Leonardo a stabile da positivo, confermato il rating della società a Ba1. Confermando il rating Baa2 di Esselunga, Moody’s rivede al ribasso a Baa1 quello di Concessioni Autostradali Venete. L'agenzia conferma il rating della Rai Baa3 e quello di Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ Baa3.