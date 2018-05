9 maggio 2018- 12:46 Moro: Fico, terrorismo si combatte con valori democrazia (2)

(AdnKronos) - "Il terrorismo - prosegue il presidente della Camera - ha assunto nel mondo forme e obiettivi diversi, tutti con la cifra di violenza e di sopraffazione, come ci ricordano le migliaia di attentati terroristici che si verificano ogni anno. L’antidoto a queste sfide complesse non è la sola repressione, ma tutto il perimetro dei principi e dei valori democratici dettati della nostra Costituzione. Questi valori ci danno la forza per tutelare la libertà e la dignità di ogni cittadino". "Attraverso la ricerca di un modello sociale che affronti con la massima determinazione il disagio, l’emarginazione, la povertà e le diseguaglianze si creano le condizioni minime per una convivenza pacifica. È infine, attraverso la pratica del dialogo tra i popoli, declinato sul rispetto delle reciproche differenze culturali, storiche e di pensiero, che si possono più efficacemente disinnescare le bombe dell’odio e di un conflitto di civiltà. La ricorrenza odierna può, e deve, aiutarci a ricordare anche tutto questo", conclude Fico.