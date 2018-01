MORO: STASERA CONCERTO A BARI PER CENTENARIO NASCITA

31 gennaio 2018- 10:44

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Nella cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, questa sera alle ore 18.30 si terrà un concerto dedicato alla memoria di Aldo Moro, per ricordare i cento anni dalla sua nascita. L’evento, promosso dalla Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri assieme alla Città metropolitana di Bari, vuole essere un omaggio a un uomo che fu docente universitario, politico e giurista, una figura di grande spessore intellettuale e morale, capace di guardare sempre al futuro con grande attenzione alle nuove generazioni. Nel corso della serata l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari eseguirà una fantasia su brani tratti dai film musicati dal compositore Nino Rota, amico di Moro, arrangiata e diretta dal maestro Michele Cellaro. La seconda parte dell’esecuzione musicale, con alcune delle arie più note e amate dallo statista pugliese, verranno interpretate magistralmente dalla soprano Gabriella Stimola, dal mezzosoprano Lorina Castellano, dal tenore Lorenzo Decaro e dal baritono Giovanni Guarino. Saranno presenti, tra gli altri, i familiari di Aldo Moro, il vicesindaco di Bari Pierluigi Introna e il senatore Franco Marini, presidente del Comitato storico scientifico per gli Anniversari di interesse nazionale.