18 aprile 2018- 07:17 MORTA L'EX FIRST LADY BARBARA BUSH

Roma, 18 apr. (AdnKronos) - L'ex first lady americana Barbara Bush è morta all'età di 92 anni. A darne notizia è stata la famiglia. Moglie di George W. H. Bush - con il quale aveva recentemente festeggiato i 73 anni di matrimonio - e madre di George W. Bush, entrambi ex presidenti degli Stati Uniti d'America, l'ex first lady aveva deciso tre giorni fa di non ricorrere a ulteriori trattamenti medici dopo i recenti ricoveri ospedalieri. La decisione, aveva spiegato in una dichiarazione pubblicata su Twitter il portavoce della famiglia Bush, Jim McGrath, era stata presa "dopo aver consultato la famiglia e i medici".