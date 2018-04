20 aprile 2018- 20:30 Morto dj Avicii

New York, 20 apr. (AdnKronos) - Il dj e produttore svedese Avicii è stato trovato morto in Oman. La publicist del 28enne, Diana Baron, lo ha reso noto con un comunicato citato dalla Cbs e dalla Nbc. Il corpo di Avicii, all'anagrafe Tim Bergling, è stato trovato nella città di Muscat. Non sono state rese note le cause del decesso.L'artista, una delle star dell'Electronic Dance Music, in carriera ha conquistato due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e due nomination ai Grammy. Il suo successo principale è stato 'Le7els'.