6 maggio 2018- 11:37 Morto l'attore Paolo Ferrari

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - E' morto Paolo Ferrari. L'attore si è spento a Roma all'età di 89 anni dopo una lunghissima carriera iniziata come baby attore a meno di 10 anni, proseguita nel cinema e in teatro, passando per lo spot pubblicitario del detersivo Dash che lo rese famoso, e sfociata nel ruolo di vero e proprio divo televisivo.