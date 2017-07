MOSE: DA GDF ACCERTATI DANNI ERARIALI PER OLTRE 37 MLN DI EURO

12 luglio 2017- 13:29

Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - Dopo il “patteggiamento” di 33 imputati, 2 condanne e in attesa della sentenza di primo grado nei confronti degli altri 8 soggetti coinvolti nell’indagine sulla costruzione del Mose, la Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto ha da tempo avviato le istruttorie per l’accertamento delle responsabilità per danno erariale connesse ai reati di corruzione individuati. Le investigazioni delegate dalla magistratura contabile al Nucleo pt della Guardia di Finanza di Venezia sono partite dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, confluite nel procedimento amministrativo per effetto del proficuo coordinamento tra la Procura Regionale della Corte dei Conti e la Procura della Repubblica di Venezia, anche per effetto del protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2016 tra le Autorità giudiziarie del Veneto. I finanzieri del Reparto veneziano hanno eseguito mirati accertamenti per ricostruire le disponibilità patrimoniali e finanziarie degli indagati e specifiche attività investigative che hanno permesso di individuare nuovi profili di responsabilità. Le indagini hanno consentito complessivamente di segnalare alla Procura della Corte dei Conti 8 soggetti responsabili di danni erariali per 37,6 milioni di euro, di cui 4 già condannati in primo grado dalla Magistratura contabile.