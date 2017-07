MOSE: DA GDF ACCERTATI DANNI ERARIALI PER OLTRE 37 MLN DI EURO (2)

12 luglio 2017- 13:29

(AdnKronos) - Più in particolare, a seguito delle condotte corruttive sono stati accertati danni da disservizio, connessi all’attività svolta dal pubblico ufficiale per scopi illeciti, anzichè per finalità istituzionali, e, nei casi di condanna, anche all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza. Inoltre, il Nucleo pt di Venezia ha approfondito i profili di responsabilità contabile connessi al sistema, gestito dall’Ing. Mazzacurati, di dazioni illecite 2 erogate per vari anni dal CVN e dalle imprese che ne facevano parte, a funzionari pubblici per finalità corruttive, le cui provviste venivano costituite mediante utilizzo di fatture false emesse da società consorziate per prestazioni ed opere mai eseguite.