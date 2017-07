MOSE: DA GDF ACCERTATI DANNI ERARIALI PER OLTRE 37 MLN DI EURO (3)

12 luglio 2017- 13:29

(Adnkronos) - A seguito della ricostruzione analitica del meccanismo fraudolento utilizzato per il pagamento delle tangenti, nello scorso mese di giugno il Nucleo pt di Venezia ha depositato presso la locale Procura della Corte dei Conti una notizia di danno erariale per 21,7 milioni di euro nei confronti dell'Ing. Mazzacurati e del CVN, corrispondente all'ammontare delle "tangenti" incassate dai pubblici ufficiali condannati nell'ambito dell'indagine sulla costruzione del MO.S.E.. Sulla base degli accertamenti svolti, il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti – accogliendo integralmente la proposta formulata dalla Procura Regionale – ha emesso apposito decreto di sequestro conservativo per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro nei confronti dell'Ing. Mazzacurati e di altro funzionario pubblico.