29 agosto 2019- 12:35 Mostra Venezia, Polanski resta in concorso

Venezia, 29 ago. (AdnKronos) - Il caso Polanski sembra essersi chiuso dopo il chiarimento della presidente della giuria Lucrecia Martel. "A nome di tutta la compagine produttiva accettiamo le scuse della Presidente della Giuria Lucrezia Martel. Nella certezza che rimarrà la serenità di giudizio nei confronti del film, 'J'accuse' di Roman Polanski resta in concorso alla 76° Mostra del Cinema di Venezia", affermano in una nota i produttori del film, tra cui figura anche Luca Barbareschi. Era stato proprio Barbareschi, dopo la conferenza stampa delle giurie, a paventare il ritiro del film dal concorso in seguito alle dichiarazioni della Martel, che a suo avviso pregiudicavano un giudizio sereno da parte della giuria.