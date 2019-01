25 gennaio 2019- 07:27 Mostre: a Palermo 'Ardente' di Loredana Longo

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Ultimo appuntamento con la rassegna Incursioni contemporanee, curata da Sergio Troisi, con “Ardente”, di Loredana Longo, che si inaugurerà a Villa Zito di Palermo, oggi pomeriggio alle 18.30. Realizzata in collaborazione con il Comune di Palermo, la Regione Sicilia e Visiva e tra le iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, Incursioni contemporanee indaga sulla contaminazione tra le collezioni pittoriche della Fondazione Sicilia e i linguaggi contemporanei.Quello impostato da Loredana Longo è un dialogo che si fa percorso, segnato da una dialettica forte e spiazzante, quando non lacerante: ardente, appunto, come suggerisce il titolo della mostra. “Artista da sempre attenta a indagare i motivi del corpo non soltanto nella sua soggettività fisica ma anche nelle dinamiche relazionali instaurate attraverso oggetti, spazi, ambienti e, non da ultimo, narrazioni sociali e storiche – dice il curatore, Sergio Troisi - Loredana Longo ha assunto la collezione della Fondazione Sicilia come un sistema di valori che dalla società italiana tra Otto e Novecento si irradia, almeno in alcune componenti, sino a noi”.“Le opere dell'artista stabiliscono – conclude Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia – un confronto ad alta tensione con quelle esposte a Villa Zito. Attraverso modalità del tutto originali, si innesca un dialogo che investe l'attualità e il suo rapporto con il passato. Ne deriva un percorso espositivo che siamo felici di accogliere e ospitare”. La mostra sarà visitabile fino al 7 aprile.