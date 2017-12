MOSTRE: 'IL MONDO DI LEONARDO' A MILANO PROROGA PER TUTTO IL 2018

13 dicembre 2017- 10:40

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Forte del successo e della crescita dei visitatori nel 2017, cresciuti del 7,8% rispetto allo scorso anno, la mostra Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo in Piazza della Scala, a Milano, proroga per tutto il 2018, dopo cinque anni d’apertura al pubblico. In tutto sono stati 650mila i biglietti staccati, con il picco in un solo giorno di 3.118 visitatori. I visitatori stranieri sono stati il 69%, gli italiani il 31%. "Il prossimo 1 marzo festeggeremo i primi 5 anni di vita della nostra mostra, che ogni giorno di più sta diventando una vera e propria permanente. Gli spazi che ci ospitano sono di proprietà del Comune di Milano e il mio auspicio è che possano esserci destinati in modo permanente, in modo da consentirci di diventare un vero museo", sottolinea Massimiliano Lisa, presidente del Centro Studi Leonardo3, attivo dal 2004 nello studio e nella divulgazione scientifica dell'artista.L’approccio didattico, interattivo e multimediale rende la mostra appetibile ad adulti, bambini, famiglie e al pubblico delle scuole di ogni ordine e grado (più di 11mila classi hanno visitato la mostra). La mostra è aperta 364 giorni all'anno (chiude solo il 25 dicembre) ed è in costante evoluzione. "La nuova postazione multimediale dedicata all'Uomo Vitruviano chiarisce molti aspetti del disegno di Leonardo". Il Centro Studi Leonardo3 sta inoltre lavorando ad un grande progetto per il 2019, anno delle celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte del Grande genio.