MOTO: ANCMA, A GIUGNO IMMATRICOLAZIONI +25,6%, IN 6 MESI +7,1% (2)

3 luglio 2017- 18:01

(AdnKronos) - "Gli analisti stanno modificando in meglio tutti gli indicatori macroeconomici e la ripresa si sta consolidando. L'Italia, pur con una crescita inferiore alla media europea, è agganciata all'andamento positivo, grazie soprattutto all'export e ai rinnovati investimenti. Tutto il settore automotive continua a trainare l'economia e le due ruote a giugno forniscono un contributo significativo, dimostrando una vivacità della domanda. Se il Governo riuscirà a contenere la pressione fiscale le prospettive rimangono ottimiste", commenta Corrado Capelli, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori)."I nuovi modelli presentati sul mercato -rileva- stanno avendo risultati lusinghieri e le aziende non fanno mancare la spinta con attività e promozioni. Noi dobbiamo continuare le nostre battaglie per la sicurezza degli utenti attraverso un adeguamento delle infrastrutture e un aggiornamento del Codice della Strada per migliorare le condizioni d'uso. Nello stesso tempo occorre sorvegliare le tariffe assicurative perché non si creino nuove barriere all'acquisto, sollecitare le autostrade perché rispondano alle esigenze di chi viaggia su due ruote con pedaggi più favorevoli. Speriamo di poter lavorare tutti nella direzione corretta per uno sviluppo equilibrato del settore".Dall’analisi per cilindrata emerge la categoria degli scooter tra 300-500cc come la più dinamica con 25.302 veicoli un incremento pari al +17,6%; seguono i 125cc con 23.707 immatricolazioni fermi sugli stessi volumi del 2016 -0,2%. Le cilindrate tra 150 e 250cc totalizzano 15.514 pezzi pari al -1,3%. In forte ripresa i maxi-scooter oltre 500cc con 7.250 unità e un significativo +19,4%.