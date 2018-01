MOTO SI SCHIANTA IN AUTOSTRADA: MORTO 45ENNE

5 gennaio 2018- 10:25

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Incidente mortale questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate. La vittima è un uomo di 45 anni che era a bordo i uno scooter. Il mezzo, per motivi da accertare, è sbandato e si è schiantato sull'asfalto. Il centauro è morto sul colpo. Sul posto gli agenti della Polstrada e gli uomini dell'Anas. Sulla rampa di svincolo tra la strada statale 121 "Catanese" e l'autostrada A19 "Palermo-Catania", in direzione Catania, il traffico è al momento rallentato, come dice l'Anas.