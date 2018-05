5 maggio 2018- 15:20 MotoGp Spagna, Crutchlow in pole

Jerez de la Frontera, 5 mag. (AdnKronos) - Cal Crutchlow conquista la pole position di MotoGp nel Gp di Spagna che si corre sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota britannico, Lcr Honda, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'37''653 davanti a Dani Pedrosa, Honda, +0''259, terzo il francese Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3, +0''303. Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, +0''316, seguito dal campione del mondo Marc Marquez, Honda, +0''324, sesto crono per la Suzuki dello spagnolo Alex Rins, +0''331. E' ottavo dietro ad Andrea Iannone, 1'38''029, il leader del mondiale di MotoGp, Andrea Dovizioso che con la sua Ducati ha un ritardo di 0''376 da Crutchlow. Decimo tempo per Valentino Rossi, +0''614, che precede il compagno di scuderia alla Yamaha, Maverick Vinales, +0''628.