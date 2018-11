8 novembre 2018- 17:24 Mps: con Finpiemonte e Italia Comfidi 32,5 mln a imprese Piemonte (2)

(AdnKronos) - “Facilitare l’accesso al credito è un passo fondamentale per poter sostenere la ripresa e rappresenta il ruolo primario di una banca – ha commentato Moreno Sonnini, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di Banca Mps -. Con questa iniziativa, nella quale crediamo fermamente, offriamo alle aziende piemontesi la possibilità di finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli per stimolare l’economia di un territorio ricco di potenzialità. Banca Monte dei Paschi è da sempre attenta alle esigenze del tessuto produttivo e sociale del Piemonte - ha concluso Sonnini – e vogliamo fornire il nostro contributo anche attraverso misure concrete come la tranched cover che può dare un forte impulso allo sviluppo delle economie locali”. “La continua evoluzione del mondo finanziario e la rinnovata domanda di credito da parte delle imprese impongono ai policy maker l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi ed efficaci – ha sottolineato Marco Milanesio, Direttore Generale di Finpiemonte -. Regione Piemonte e Finpiemonte, da sempre impegnate nel sostegno alle PMI, con questo innovativo strumento di garanzia riescono ad utilizzare in modo estremamente efficace i fondi strutturali europei, generando un effetto leva molto importante e la messa a disposizione di ingenti risorse finanziarie per le imprese piemontesi, grazie all’intervento degli Istituti di Credito e dei Confidi”. ”L’iniziativa che ci vede partecipi, unitamente a Banca Mps e Finpiemonte, è per la nostra società – ha dichiarato Emilio Quattrocchi, Amministratore Delegato di Italia Comfidi S.c.r.l. – una ulteriore occasione di essere vicini alle piccole e medie imprese soprattutto in un territorio, quale quello piemontese, dove è nostra intenzione continuare ad investire. Che ciò avvenga tramite uno strumento innovativo quale la tranched cover, che ci ha già visto protagonisti in altre Regioni al fianco del sistema bancario, è una ulteriore conferma del dinamismo del nostro confidi nell’ottica di affiancamento al tessuto imprenditoriale del paese”. Con questa iniziativa Banca Mps, Finpiemonte e Italia Comfidi confermano i rispettivi ruoli di centralità nell’assistere le imprese ad affrontare le difficoltà ma anche a crescere e ad eccellere.