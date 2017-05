MPS: CON SARDAFIDI 20 MLN PER PMI SARDEGNA E LAZIO

12 maggio 2017- 11:26

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - In arrivo 20 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese della Sardegna e del Lazio per rivitalizzare l’economia dell’intero territorio e sostenere gli investimenti. Questi gli obiettivi dell’accordo firmato da Banca Monte dei Paschi di Siena e Sardafidi, confidi di riferimento della Regione Sardegna, per una nuova operazione di tranched cover, che promuove interventi destinati a facilitare l’accesso al credito mediante strumenti finanziari che prevedono l’impiego di risorse messe a disposizione di Sardafidi quale strumento di partecipazione al rischio di credito. Un’iniziativa concreta, già promossa con successo nel 2016, che rappresenta un volano importante a sostegno dell’economia regionale.La convenzione, si legge in una nota, prevede la costituzione di un portafoglio complessivo di 20 milioni di euro, per finanziamenti che possono raggiungere i 300mila euro ed essere utilizzati per investimenti e capitale circolante. La tranched cover è uno strumento finanziario innovativo che consente di coniugare le esigenze di banche, imprese e confidi.In sostanza, la Banca costituisce un portafoglio di finanziamenti, erogati alle imprese, che prevede la presa in carico di parte del rischio di credito da parte del confidi partner. Tale fondo rappresenta un’opportunità per gli imprenditori della Sardegna e del Lazio che possono usufruire di un canale preferenziale ed agevolato per un più facile accesso al credito e per finanziare le esigenze aziendali.