MPS: CON SARDAFIDI 20 MLN PER PMI SARDEGNA E LAZIO (2)

12 maggio 2017- 11:26

(AdnKronos) - "Lo strumento della tranched cover facilita il finanziamento e il sostegno alle pmi che rappresentano il tessuto produttivo italiano e che sono fondamentali per consolidare i primi segnali di ripresa e favorire la crescita - commenta Massimo Fontanelli, responsabile Area Centro e Sardegna di Banca Mps - L’iniziativa, portata avanti con Sardafidi già nello scorso anno e confermata nel 2017, va in questa direzione e rappresenta una misura concreta per stimolare l’economia di due regioni ricche di potenzialità. Il ruolo primario delle banche è proprio quello di fare credito e Banca Mps conferma con questo strumento la propria vicinanza ai territori e alle imprese per affiancare chi investe e crea valore".Il rinnovato accordo di Tranched Cover, sottolinea Enrico Gaia presidente della Sardafidi, "riveste una grande importanza per sostenere la ripresa economica. Abbiamo la possibilità di mettere a disposizione delle imprese ulteriori 20 milioni di finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli per finanziare investimenti e le esigenze più immediate di liquidità". Oggi, più che mai, aggiunge Gaia, "è fondamentale massimizzare gli interventi a supporto dell’economia reale. Un accordo con un partner bancario di primordine nell’attuale scenario economico riveste un’importanza vitale per l’economia. In virtù di questa iniziativa, Sardafidi vuole confermare in maniera concreta la sua vicinanza ai territori in cui opera, pronta a sostenere le imprese nei progetti di investimento e per le esigenze di liquidità". La nuova operazione di tranched cover rappresenta, quindi, per Banca Mps e per Sardafidi un’ulteriore opportunità per aiutare le imprese a crescere e ad affrontare la perdurante crisi. Iniziative come questa hanno dimostrato la loro utilità nel dare un forte impulso allo sviluppo delle economie locali, sostenendo tutte quelle aziende che contribuiscono al mantenimento e al rafforzamento del tessuto produttivo e sociale.