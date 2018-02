MPS: PADOAN, RIMESSA IN CARREGGIATA, PROTETTI RISPARMIATORI E LAVORATORI

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Mps, posso dirlo con tranquillità, è una storia di successo: l'abbiamo rimessa in carreggiata. E' importante per l'economia italiana. Lo abbiamo fatto con la massima protezione per i risparmiatori e i lavoratori". Ad affermarlo, nel corso dell'intervista di Maria Latella, a Sky Tg24, è il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, candidato del Pd a Siena. "Non ho avuto segni di malumori" nel collegio di Siena, aggiunge Padoan.